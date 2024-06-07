子供用ピアノキーボード・マイク　49鍵盤

子供用のピアノキーボード・マイク・イヤホン付き新品・未使用・未開封のためプレゼントにも最適！Yahooshoppingで14,580円【付属品】・スタンド楽譜や携帯電話を置くスタンドを設置すると、より多くの音楽やビデオを鑑賞でき、ピアノを演奏するときに読むのがより便利です・外部接続外部の携帯電話、iPad、コンピュータとMP3を接続すると、モバイルオーディオプレーヤーになります。・イヤホン外部の人に迷惑をかけたくない場合は、イヤホンをジャックに接続して、一人で音楽を楽しむことができます。※ヘッドセットの電源を入れて長時間大音量を維持しないでください。お子様の聴覚に影響を与え、耳の損傷を引き起こす可能性があります。・マイク優れた音声品質。マイクスタンドはお子様のさまざまな身長に合わせて複数の角度に調整できます。【機能】•49キー•デモ•無料で教える•カラフルなライト•無料の楽譜•外部MP3/マイク・キーライトコントロール多彩な音色・多彩なリズム各種パーカッション音量調節可能リズム調節可能•録音/再生【仕様】サイズ:約23㎝X約58㎝(縦Ｘ横)電源:単三電池4本(本品に含まれておりません)種類···キーボード・シンセサイザーレベル···初心者#ピアノ#キーボードピアノ#子供用ピアノ#プレゼント#キッズピアノ#キーボード



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