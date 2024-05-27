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ZOOM G9.2tt 真空管 マルチエフェクター
商品番号 J70281944415
商品名

ZOOM G9.2tt 真空管 マルチエフェクター
ブランド名 ズーム
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

多少の使用感はありますが、自宅での使用ですので目立つキズなどはありません。付属品・本体・純正アダプタ・取説・元箱※元箱にエアーキャップ包装での発送になります。中古品の為神経質な方はご遠慮ください。自宅保管の為ご理解頂ける方よろしくお願いします。
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