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商品詳細
ポケモンカードゲーム1511box箱なし 製造番号一致新品未開封の箱なし1511BOXとなります。店舗で置いてあるものを購入し、レジにて箱を回収されました。封入率はシュリンク付きのものと変わりありません。パックのすり替え等行っておりませんので、安心してご購入ください。写真の状態のまま、購入後、24時間以内に発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/capitation126008.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual155646.html
http://narcologia.ru/goods/assessor351303.html
ポケモンカード151 1box 20パック 箱回収箱なし 製造番号一致
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