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ポケモンカード151 1box 20パック　箱回収箱なし　製造番号一致
商品番号 X54353828845
商品名

ポケモンカード151 1box 20パック　箱回収箱なし　製造番号一致
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム1511box箱なし　製造番号一致新品未開封の箱なし1511BOXとなります。店舗で置いてあるものを購入し、レジにて箱を回収されました。封入率はシュリンク付きのものと変わりありません。パックのすり替え等行っておりませんので、安心してご購入ください。写真の状態のまま、購入後、24時間以内に発送いたします。
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