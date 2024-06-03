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- 中国 書道具 龍彫 端渓硯 唐木箱 2点まとめて V 5841
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商品詳細
書道・習字用品...硯大きさ (硯・画像1枚目左） 厚さ約2.4cm 幅約16.3cm×約11cm重さ約1015ｇ(硯・画像1枚目右） 厚さ約2cm 幅約15cm×約10cm重さ約483ｇ2点とも唐木箱に痛みが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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