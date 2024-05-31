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矢沢永吉　スペシャルビーチタオル　SBT ファイヤー　レア
商品番号 L83277956582
商品名

矢沢永吉　スペシャルビーチタオル　SBT ファイヤー　レア
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,923 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スペシャルビーチタオル(ロゴ）ファイヤーかなり前のものだと思います。コンサート会場で数回使用しクリーニングに出した後、自宅にて保管していました。目立った傷や汚れはありませんが、長期保管であることや未使用品ではないことをご理解のうえ、ご購入ください。矢沢永吉永ちゃんYAZAWAスペシャルビーチタオルSBT#矢沢永吉#矢沢永吉グッズ#永ちゃんグッズ#SBT#永ちゃんグッズ種類···タオル/ハンカチ
http://narcologia.ru/goods/Lincoln25202.html
http://narcologia.ru/goods/injure355067.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle26566.html
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