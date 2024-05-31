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フラの楽器でイプといいます。
商品番号 Q36498173649
商品名

フラの楽器でイプといいます。
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フラを習っていた時にお稽古のため購入しましたが、その後すぐにレッスンを辞めてしまったので未使用です。数年前のことなので、その間、自宅にて保管しておりました。天然のものなので、細かな傷などがあります。ご理解いただける方に。サイズは写真をご参照ください。
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