

調整美品】Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー- 調整美品】Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー-



調整美品】Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー- 調整美品】Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー-



調整美品】Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー- 調整美品】Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー-



調整美品】Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー- 調整美品】Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー-



調整美品】Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー- 調整美品】Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー-



2023年最新】Heinrich ソプラノサックスの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】Heinrich ソプラノサックスの人気アイテム - メルカリ



Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー



調整美品】Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー- 調整美品】Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー-



Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー



Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー - 通販 ... Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー - 通販 ...



Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー



Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー - 通販 ... Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー - 通販 ...



Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー - 通販 ... Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー - 通販 ...



調整美品】Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー - 管楽器 調整美品】Heinrich ハインリッヒ ソプラノサックス シルバー - 管楽器



良品】Heinrich ヘインリッチ ソプラノサックス 管楽器 金メッキ- 良品】Heinrich ヘインリッチ ソプラノサックス 管楽器 金メッキ-

現在生産が終了しているHeinrichのソプラノサックス、希少なシルバー仕様になります。【商品状態】自然使用に伴う小さな傷や1部小さな変色はございますが、演奏に支障をきたすような目立つ凹みなどは見られておらず、全体的に美品でコンディション良好なお品です。リペアマンによる全体調整済。各キィ動作良好でタンポに劣化もなく、まだまだご使用頂ける状態です。勿論試奏も確認済ですので、すぐにご使用頂ける状態でお届けします。 ソプラノサックスは大変明るい音色で、吹き方次第で叙情的な表現をする事が可能です。価格もソプラノサックスの中ではお求めやすい価格にしておりますので、ソプラノに興味をお持ちの方や、自分にソプラノが合っているか等、試してみるには十分はクオリティを備えております。付属品は純正ハードケース、ネック、マウスピース、クロス、ストラップ、グリスが付属します。シルバー仕様のハインリヒは滅多に販売されることはなく、現在購入出来るのはこちらの1点限りとなっておりますので、ぜひこの機会にお買い求めください。