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【非売品】ワンピース　onepiece しおり　13枚セット
商品番号 G66720825850
商品名

【非売品】ワンピース　onepiece しおり　13枚セット
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,916 円
在庫状況 あり

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商品詳細

単行本を購入した際に現TSUTAYAにて配布されていた非売品のしおりになります。おまけで1枚くまざわ書店の特典であるサンジのしおりをおつけ致します。確認した限り目立った傷や汚れはございませんが、長期保管品のため過度に状態を気にされる方の購入はご遠慮ください。その他、気になる点がございましたら気軽にご質問ください。ルフィゾロナミウソップサンジチョッパーロビンフランキーブルックハンコック
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