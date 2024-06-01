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アルティメットルミナス　ウルトラマンSP05　全9種コンプリート　ガシャポン
商品番号 P69052612892
商品名

アルティメットルミナス　ウルトラマンSP05　全9種コンプリート　ガシャポン
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルティメットルミナス　ウルトラマンSP05全種セット（フルコンプリート）です。すべてビニール未開封で、ミニブックは1冊のみ付きます。＜内訳＞・ウルトラマンガイア（V2）スペシャルカラーver・ウルトラマンティガ（マルチタイプ）スペシャルカラーver・ウルトラマンダイナ（フラッシュタイプ）スペシャルカラーver・煙突+ルミナスユニット・石油タンク+ルミナスユニット・民家+ルミナスユニット・解体中ビルA+トラック+ルミナスユニット・解体中ビルB+ショベルカー+ルミナスユニット・高層ビル+ルミナスユニット※即購入歓迎です。※ばら売りはできません。
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