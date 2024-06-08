音符 ドレミ 階段 ピアノ ディスプレイ

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集成木材を使ったハンドメイドのドレミの階段ですW20cm×H15cm奥行6cm娘のドレミの練習用に作成してみました玄関に置いておくとドレミ〜と歌いながら出ていきますピアノの鍵盤のように作ってみましたのでディスプレイとしても可愛らしいと思いますwordカントリーインテリアテーブルイスアンティーク吊すDIY手作りレトロシャビー雑貨デスクスツール木材ガーデニングビンテージ収納棚ラックキッチンディスプレイ花モダン飾りアジアン玄関トイレチェーンシェルフ照明北欧ナチュラル