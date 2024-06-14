YAMAHA YRB-61 高級 バスリコーダー 木製 メンテ済み 管楽器

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即購入大歓迎^_^メーカー：YAMAHA【ヤマハ】型番(商品名)：YAMAHA高級バスリコーダー木製メンテナンス済み管楽器ご覧いただきありがとうございます!◆商品の状態◆画像を見てご判断願います◆メンテナンス項目◆動作確認済み！簡易清掃済み！◆付属品◆写真の物で全てとなります。★商品説明★古くは12世紀ヨーロッパの写本に登場するリコーダー。呼吸と一体となった表情豊かな音色で、ルネサンス・バロック時代から多くの人に親しまれてきました。その構造はとてもシンプルですが、美しい音色と正確な音程を備えた鳴りのよいものをつくることは至難の技とされています。#良質で格安の楽器はこちら(^^)/※万が一、商品説明にない不備があれば、到着後受取評価前に連絡いただければ返品保障いたします。※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、キズ、擦れなどある場合がございます。画像をよく見て入札してください。また、商品の感じ方には個人差があるので、神経質な方の入札はお断りします。※プチプチ等に包んで発送いたします。※他サイトや店頭でも販売しておりますので、予告なく削除されることもございます!#キラリリショップの商品をご覧いただきありがとうございました！良質で格安の楽器商品番号：838SKU：838_7_30_68000_80000種類...リコーダー