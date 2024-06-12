【初版 1st ED】PSA9 ニョロトノex 金の空 銀の海 027/106



Pokemon PCG【金の空、銀の海】 027/106 ニョロトノex(EDITIONなし ...



駿河屋 -<中古>027/106[☆]：(キラ)ニョロトノex（ポケモンカードゲーム）



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【ワンオーナー品】こちらの商品は私自身がPSA鑑定に出して評価をいただいたワンオーナー品です。【商品内容】ポケモンカードニョロトノex027/1061stEdition(ワンエディ)2005POKEMONJAPANESEGOLDENSKY,SILVERYOCEAN027POLITOEDEX-HOLO1STEDITION【収録パック】ポケモンカード「金の空銀の海」ニョロトノex ベロベロ ・画像の鑑定番号の品をPSAケースに入ったままお送りいたします。・さらにPSAロゴ入りのフィルムに封入してお送りいたします。 写真の個体（PSA鑑定番号のもの）をそのままの状態での発送となりますのでご安心下さい。【注意事項】商品の価格は相場を見て変動させて頂いております。その為、突然の値上げ、値下げがございますが、何卒ご了承下さい。PSA9/10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。画像追加が必要な場合はご購入前にお気軽にご連絡下さい。ケースには指紋すら付かぬよう丁重に取り扱っておりますが、稀に出荷時から付いている初期傷等ございます。※日本PSA様にてリホルダー(1100円～)も行っております。【重要】神経質な方、PSA鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮下さい。