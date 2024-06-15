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オランダ　MAKKUM 壁がけお皿
商品番号 E77599827582
商品名

オランダ　MAKKUM 壁がけお皿
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 5,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

約30年前にオランダへ行き購入しました手作りの一点ものになります。壁にはかけずに、棚の中で飾っていました箱等少しの劣化はありますが、綺麗な状態ですサイズ直径13.5㎝専用箱あり→厚み4.2cmオランダマッカムMAKKUMお皿
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