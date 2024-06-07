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商品詳細
グッズ種類···ちびぬい数回外で使用しましたが目立った汚れはありません。素人保管ですので神経質な方は控えて下さいキーチェーン、外袋が無いためぬいぐるみのみの販売となります値下げ交渉ご遠慮下さい
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