Positive Grid Spark MINI Black ギターアンプ 美品

ご覧いただきありがとうございます。エレキギターの練習に必要な機能が、コンパクトなボディに詰まっています。スマホのアプリで幅広い音づくりが楽しめますし、何よりも音が良いです。とても気に入っているのですが、別の機材を導入したので出品しました。自宅での練習には最強のアイテムかと思います。この機会にいかがでしょうか？ご検討よろしくお願いします。■2022年8月に、都内の有名楽器店にて新品で購入しました。■週に2〜3回、数時間使用していました。■外観に目立ったキズや汚れはなく、使用感の少ない美品だと思います。■2023年8月に動作確認済みです。■バッテリーの持ちも問題ないです。■同梱品:本体、USBケーブル、説明書#ポジティブグリッド#スパークミニ



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