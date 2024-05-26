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♪唄用・♪ドレミ用・十本調子篠笛（D調）
商品番号 S64544955538
商品名

♪唄用・♪ドレミ用・十本調子篠笛（D調）
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

四本調子～十本調子の篠笛を出品中です。音　調…十本調子(D調)~七孔の篠笛です。♦ドレミ調律ですので和曲・洋曲や他の楽器とのコラボレーションもOkです。作　者…手作りの篠笛です。　　　　　作　品…籐の天地巻の篠笛です。　　　長さ:約37·5cm　　　　太さ:歌口外径約18·2mm　　　　　　管尻外径約16·0mm　　　籐巻:4厘で籐末は折込み処理で解け　　　　　　　にくくコーティング済みです。　　　音色:呂音・甲音・大甲音をチュー　　　　　　ナ（442Hz）で確認済みです。　　　音域:篠笛の安定音域は2オクターブ　　　　　半程度と言われています。　　　外観:プロ好み黒基調の仕上げです　　※天然素材のシミ・反り・等はその竹　　　　　の持ち味ですご容赦願います。　　　　　　　　　　　※写真参照願います。参　考…新品、未使用です。　　※希望でイニシャル入れます（￥500）　　※市場相場￥16200円相当です。　　　　　　　定価　　半額　　売値値下げ…￥16200⇒￥8100→￥7200　※迷った時は買いです。買いそびれます。　※速い者勝ちです。#赤トンボの商品一覧はこちら
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