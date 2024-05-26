♪唄用・♪ドレミ用・十本調子篠笛（D調）

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四本調子～十本調子の篠笛を出品中です。音 調…十本調子(D調)~七孔の篠笛です。♦ドレミ調律ですので和曲・洋曲や他の楽器とのコラボレーションもOkです。作 者…手作りの篠笛です。 作 品…籐の天地巻の篠笛です。 長さ:約37·5cm 太さ:歌口外径約18·2mm 管尻外径約16·0mm 籐巻:4厘で籐末は折込み処理で解け にくくコーティング済みです。 音色:呂音・甲音・大甲音をチュー ナ（442Hz）で確認済みです。 音域:篠笛の安定音域は2オクターブ 半程度と言われています。 外観:プロ好み黒基調の仕上げです ※天然素材のシミ・反り・等はその竹 の持ち味ですご容赦願います。 ※写真参照願います。参 考…新品、未使用です。 ※希望でイニシャル入れます（￥500） ※市場相場￥16200円相当です。 定価 半額 売値値下げ…￥16200⇒￥8100→￥7200 ※迷った時は買いです。買いそびれます。 ※速い者勝ちです。#赤トンボの商品一覧はこちら