S♢897 カシオ 電子ピアノ PX-160GD 未使用品

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未使用長期保管品になります。動作確認済み未使用品ですが確認の為、開封してます。裏面に若干の日焼けがあります。右隅にもともとシールが貼ってあり、剥がした後にヤケがあります。ご理解の上、ご購入お願いします。※箱にダメージがあります付属品：説明書、アダプター、フットペダル、譜面置き、スタンド（RF-01KA）■商品詳細盤:88鍵盤タッチレスポンス:感度設定3種類、オフ音源:マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR最大同時発音数:128音色:18内蔵音色内蔵曲:ミュージックライブラリー（60曲）ダウンロード曲:最大10曲（合計約900KB） 1曲あたり最大約90KBまでペダル:ペダル1本（SP-3）付属、端子×1（ダンパー）、3本ペダルユニットスピーカー:12cm×2入出力端子:ヘッドホン（ステレオミニジャック）×2、LINEOUT（L/MONO、R）、ペダル×1（ダンパー）、3本ペダルユニット用コネクタ、USBTOHOST、外部電源（DC12V）※USB端子を使ってパソコンと接続するには市販の適合USBケーブルが必要です。電源／消費電力:家庭用AC100V電源（付属ACアダプター使用、電池での使用は不可）/消費電力18Wサイズ（幅×奥行×高さ）:1,322×293×141mm（本体のみ）/1,322×293×766mm質量:11.1kg（本体のみ）製造年：2015年※商品の返品および交換は承っておりませんが、商品の欠陥や不良など当方原因による場合には商品到着後一週間以内に限りご対応させていただきます。返品のご連絡は受け取り評価前にお願いいたします。評価後のご返品に関しては、往復の送料、メルカリの販売手数料を差し引いた額でのご返金となります。受け取りは商品到着後一週間以内にお願いします。 配送は佐川急便にて送料無料です。北海道、九州の方は+1500円かかりますのでご購入の前にご連絡お願いいたします。沖縄及び離島への配送はしておりませんのでご了承ください。897FーM