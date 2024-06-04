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商品詳細
~~~プロフィール必読~~~☆商品紹介☆電子ピアノになります！1度使用致しましたがとても美品です♪画面部分が少しキズがあります。~付属品~・本体・譜面台・電源ケーブル質問などありましたら気軽にお聞きください(*ˊ꒳ˋ*)
http://narcologia.ru/goods/peroration336115.html
http://narcologia.ru/goods/passionate155713.html
http://narcologia.ru/goods/navigate943330.html
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