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電子ピアノ
商品番号 J81608447930
商品名

電子ピアノ
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 7,559 円
在庫状況 あり

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商品詳細

~~~プロフィール必読~~~☆商品紹介☆電子ピアノになります！1度使用致しましたがとても美品です♪画面部分が少しキズがあります。~付属品~・本体・譜面台・電源ケーブル質問などありましたら気軽にお聞きください(*ˊ꒳ˋ*)
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