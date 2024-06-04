Ibanez GIO GRX40

\"ステージへ最速\"をコンセプトとする、楽器をこれから始めるエントリー層に向けたGIOシリーズのGRX40です・MGN(MetalicLightGreen)・GRXMapleneck・Poplarbody・Jatobafretboardw/Whitedotinlay・Mediumfrets・T106tremolobridge・Chromehardware【状態】・ネックの反りや不具合等はございません・調整済みで問題無く演奏できます・弾き傷、小傷、打痕ありますが、全体的に綺麗です・ネックポケットにクラック(塗装割れ)あり・トレモロアームなし【実施済み項目】①動作確認・ボリューム、トーン、5wayセレクター、出音OK②清掃・ボディ、ネックをポリッシュ掛け・指板にオレンジオイル塗布・金属パーツをピカールで磨き③調整・弦高、フレット磨き④弦交換・Dunlop09-42ケースはありません写真に映っているものが全てですプチプチとダンボールまたは巻きダンで発送しますタイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···Ibanezボディタイプ···ソリッド



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