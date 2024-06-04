【真作】掛軸 荒井宋石『猛虎図』絹本 真筆証明書付 箱付 掛け軸 w06086

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■■■商品説明■■■逞しい足と鋭い眼光で忍び寄る厄難を追い祓う鋭い眼光で四方八方を睨み逞しい足で歩く獰猛な虎は、古来、旺盛な生命力であらゆる厄災を祓い守護するとあがめられてきた威厳あふれる趣の作品です。毛描きも素晴らしく、数ある他に描いた猛虎図の中でも群を抜いた出来になっています。販売価格：8万円(当時)【ご参考】荒井孟石(あらいもうせき)昭和〜平成時期、勇猛な虎の画を得意となさっている日本画家。昭和7年(1932)東京生まれ。画号：宋石(そうせき)分野：画家日本画無所属得意：虎師：三尾呉石(虎を題材にした日本画の有名な作家)1960年美術年鑑掲載作家。ご高齢なので筆をあまりおとりにならないようだ。＜状態＞経年の汚れ、シミ、シワがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■全体：長さ約211cm幅約62.5cm