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アンティーク ヴィンテージ アメリカ ワインコルク 壁掛け ポスター 芸術
商品番号 W68604033592
商品名

アンティーク ヴィンテージ アメリカ ワインコルク 壁掛け ポスター 芸術
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,861 円
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商品詳細

＊お値下げはまとめて購入して頂ける場合のみ可能です。■商品名■アンティークヴィンテージアメリカワインコルク壁掛けポスター芸術アート額入り(アメリカのアンティークショップにて直接購入致しコレクションしておりました)■色■レッドブラウン赤茶ベージュ■本体サイズ■縦40.5cm横41cm高さ3cm●状態、仕様古いお品なので長期保管に伴う小傷がございます。中古品となりますのでご理解頂いた上でのお取引きをお願い致します。◤￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣他にも多数ヨーロッパ、アメリカ等のアンティーク家具や雑貨、小物類を出品しておりますので是非ご覧下さい。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿◢※8月末までの限定出品となりますのでこの機会にご利用下さい！\u2028アンティーク\u2028ヴィンテージ\u2028ミッドセンチュリー\u2028アメリカ家具\u2028イタリア家具\u2028イギリス家具フランス家具北欧家具
http://narcologia.ru/goods/browse65291.html
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