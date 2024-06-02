掛け軸 表千家 永田宗伴作「雲無心以出岫」禅語 茶掛 年中掛け



2023年最新】永田宗伴の人気アイテム - メルカリ



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掛軸 表千家 永田宗伴 | labiela.com



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サイズ168×32センチ紙本桐箱肉筆あまり気になりませんが少しシミがございます。予めご確認くださいませ。雲無心出岫（くもむしんにしてしゅうをいず）岫とは谷あい、山の穴の意。山腹のほら穴からもくもくと雲を吐き出し、雲は無心にして沸き出でて流れ行く、自然の雄大なる風光が伺える。雲は全く無心です。風吹けば風のままに流れ、悠々として湧き出て、悠々として去っていく。行くも止まるも作意がない。あっちがいい、こっちが好きだという好悪嫌着の計らいも無く何のわだかまりも無い。自由自在な無心無我の境界をあらわした言葉。大自然の中に自らがとけこんでしまった無心の境地。インテリア和室床の間茶道具おもてなし書道・習字用品...墨書道・習字用品...墨、筆書道・習字用品...墨、筆、書道セット