KAWAI CN27LO

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KAWAICN27LO河合楽器製作所定価：¥125000商品名：2017年製KAWAICN27LOサイズ：幅1360×奥行405×高さ860mm重量：43kg付属品：高さ調整機能椅子、ACアダプタ、ヘッドホン、取扱説明書、防音マット動作状況：全鍵盤の音が出ることを確認しています。週に一度、レッスン前の練習で30分ほど引く程度が3年間、その後は全く引かずに保管状態でしたので、とても綺麗な状態です。ただ、9枚目の写真の箇所にフックが付いておりましたが、必要がなく取り外している状態ですご了承下さい。配送手続きはご購入者様の方でお願い致します。電子ピアノ輸送ができる業者の利用をおすすめします。配送料は場所にもよりますが、1〜2万円かかると思いますので、送料をお調べの上、コメント欄にて購入希望の旨、お伝え下さい。その後、お取り引きに進みたいと思います。※コメントなしの即購入はお控えください。※搬送中、搬送後の不具合等は、当方責任が持てませんのでご了承下さい。#河合楽器製作所#KAWAICN27LO#電子ピアノ