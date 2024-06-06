

【真作】高山彦九郎五代孫/高山正行/書/掛軸☆宝船☆AB-450 【真作】高山彦九郎五代孫/高山正行/書/掛軸☆宝船☆AB-450



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【真作】【参考】高山彦九郎五代孫 高山正行【作品状態】本紙は紙本肉質です。本紙、表装共に概ね良好です。 桐合せ箱付（二重箱で３cm大きいです） 軸丈 縦 202cm×幅 51cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などございましたら、お気軽にコメントくださいませ。☆送料は無料でお届け致します☆【その他の商品は☆宝船☆】屋号を☆宝船☆と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。