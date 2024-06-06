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【真作】高山彦九郎五代孫/高山正行/書/掛軸☆宝船☆AB-450
商品番号 R21813076033
商品名

【真作】高山彦九郎五代孫/高山正行/書/掛軸☆宝船☆AB-450
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 3,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】高山彦九郎五代孫　高山正行【作品状態】本紙は紙本肉質です。本紙、表装共に概ね良好です。　　桐合せ箱付（二重箱で３cm大きいです）　　　　軸丈　　縦　202cm×幅　51cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などございましたら、お気軽にコメントくださいませ。☆送料は無料でお届け致します☆【その他の商品は☆宝船☆】屋号を☆宝船☆と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。
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