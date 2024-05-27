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- 小沢健二 東大９００番講堂講義・追講義 特典3点セット
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商品詳細
「小沢健二東大９００番講堂講義・追講義+RockBandSet」にて配布された特典一式です。合計3点セットでの出品となります。①900番講堂講義公式・ジャガード編みバッグ新品未開封です。＜商品仕様＞\u2028高さ：50cm（持ち手含む）\u2028横幅：25cm\u2028持ち手の長さ：18cm\u2028素材：アクリル100％\u2028②教科書（破れあり）右のテキストは開封済みですが密閉シールは丁寧に剥がしました。演出上、ページを破ることを求められましたため、ページ3枚を破りました。破った分もクリアファイルに入れてお送りします。③赤い山から銀貨が出てくる（2015）合計12ページの読み物です。
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