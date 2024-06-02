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仮面ライダーオーズ　ダイキャスト製セルメダルスイング×4
商品番号 D63195102611
商品名

仮面ライダーオーズ　ダイキャスト製セルメダルスイング×4
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガシャポンのキーホルダーです。未開封品。チーター　ゴリラ　クワガタ　バッタ　DXオーズドライバー対応のメダルより一回り大きいです。重量77g。ズシリと重いので、キーホルダー部のネジを外せば、劇中のセルメダルそのもの！DXオーズドライバーとは連動しません。発送はゆうパケットポストを利用します。#仮面ライダーオーズ#セルメダル#セルメダルスイング
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful570951.html
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