仮面ライダーオーズ　ダイキャスト製セルメダルスイング×4

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商品詳細
ガシャポンのキーホルダーです。未開封品。チーター ゴリラ クワガタ バッタ DXオーズドライバー対応のメダルより一回り大きいです。重量77g。ズシリと重いので、キーホルダー部のネジを外せば、劇中のセルメダルそのもの！DXオーズドライバーとは連動しません。発送はゆうパケットポストを利用します。#仮面ライダーオーズ#セルメダル#セルメダルスイング
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful570951.html
http://narcologia.ru/goods/message229027.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement916599.html
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