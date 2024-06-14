美品 掛け軸 吉井蘭月作 四季花図 共箱 牡丹 年中掛け

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商品詳細
サイズ186×54センチ絹本共箱ほぼ新品です。状態とても良いです。インテリア和室床の間おもてなし牡丹花束お祝いプレゼント贈り物絵画の種類···浮世絵（肉筆）絵画の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸主題···静物
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