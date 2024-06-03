Snow Man 岩本照 アクスタ3点、缶バッジ、ミニフォト

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商品詳細
SnowMan岩本照アクスタ3点、缶バッジ、ミニフォトです。アクスタはアクスタケースに立てておりました。気になる方はご遠慮ください。缶バッジ未開封で保管しておりましたが神経質な方はご遠慮ください。
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