コリンシアン　セレクト500 ロベルトバッジョ　　　プロスターズ

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商品詳細
バッジョ セレクト500ボローニャホームになります。古い商品の為写真で判断して下さい。コリンシアン特有の顔の色むらも少なく良品だと思います。購入後飾らず暗所保存していたので見た感じブリスターや台紙の劣化はありませんが軽いスレはあります。神経質な方の購入は控えてください。購入発送後の返品交換は一切受け付けておりません。ジャンル（スポーツ選手）···サッカー
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