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黄金勇者ゴルドラン DX超白銀合体 ゴッドシルバリオン
商品番号 M71874561936
商品名

黄金勇者ゴルドラン DX超白銀合体 ゴッドシルバリオン
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 6,266 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少！当時物！黄金勇者ゴルドランDX超白銀合体ゴッドシルバリオンジェットシルバースターシルバードリルシルバーファイヤーシルバーのセットです。箱にダメージがございます。一部変色している箇所がございます。経年品の為、現状お渡しとなります。ご理解頂ける方のみご購入下さいませ。※付属品は画像にある物のみです。
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