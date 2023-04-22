黄金勇者ゴルドラン DX超白銀合体 ゴッドシルバリオン

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商品詳細
希少！当時物！黄金勇者ゴルドランDX超白銀合体ゴッドシルバリオンジェットシルバースターシルバードリルシルバーファイヤーシルバーのセットです。箱にダメージがございます。一部変色している箇所がございます。経年品の為、現状お渡しとなります。ご理解頂ける方のみご購入下さいませ。※付属品は画像にある物のみです。
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