YAMAHA トランペットYTR-236 ハードケースつき

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商品詳細
YAMAHAのトランペットYTR-236です。YTR200番台、2000番台は、初心者向けの安価なモデルとして生産されたシリーズです。マウスピース一本つき。ピストン良好に動きます。抜差管はすべて抜け、軽くグリスを塗って出品しています。外面にサビ、傷などの使用感はあります。簡単な音出し確認をしており、すぐに演奏に使うことはできますが、当方専門業者ではないので、気になる方は楽器店に持ち込んで調整してもらってください。種類...トランペットアクセサリー・パーツ...ケースレベル...初心者
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