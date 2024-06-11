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YAMAHA トランペットYTR-236 ハードケースつき
商品番号 O93365048809
商品名

YAMAHA トランペットYTR-236 ハードケースつき
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 6,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAのトランペットYTR-236です。YTR200番台、2000番台は、初心者向けの安価なモデルとして生産されたシリーズです。マウスピース一本つき。ピストン良好に動きます。抜差管はすべて抜け、軽くグリスを塗って出品しています。外面にサビ、傷などの使用感はあります。簡単な音出し確認をしており、すぐに演奏に使うことはできますが、当方専門業者ではないので、気になる方は楽器店に持ち込んで調整してもらってください。種類...トランペットアクセサリー・パーツ...ケースレベル...初心者
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