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マクロス アクリルスタンド 一条 輝
商品番号 N76000217208
商品名

マクロス アクリルスタンド 一条 輝
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,156 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マクロス超時空フェスティバルで入手したものです熱気バサラのが本当は欲しかったのですが無かったため泣く泣く輝のやつにしました
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