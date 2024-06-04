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- 【直筆メッセージ入り】沙花叉クロヱ 誕生日記念2022 グッズセット
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商品詳細
新品未開封品です。◇誕生日記念フルセット 〈セット内容〉 ・記念グッズ3種 ・記念ボイス1種 ・特典：沙花叉クロヱ箔押し複製サイン\u0026直筆メッセージ入り「パセリ描き下ろしポストカード」在庫2セットあるため、複数ご希望の方はコメントください！値段調整できます！即購入OK
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