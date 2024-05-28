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ポケモンカード　ポケカ　レイジングサーフ　黒炎の支配者
商品番号 R31895470377
商品名

ポケモンカード　ポケカ　レイジングサーフ　黒炎の支配者
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 3,318 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レイジングサーフ　37黒炎の支配者　38合計75パック※簡単な重さサーチ済みの未開封バラパックです。プレイ用でよろしくお願いします。基本ノーマルとお考えください中身での評価はご遠慮ください。返品、返金に関しましては、すり替え防止のため、不可とさせて頂きます。自己紹介を必読お願い致します
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