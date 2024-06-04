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古唐津盃　唐津平盃　　唐津向付　呼継ぎ　桃山〜江戸前期　古唐津　陶片　金継ぎ
商品番号 Y87497808581
商品名

古唐津盃　唐津平盃　　唐津向付　呼継ぎ　桃山〜江戸前期　古唐津　陶片　金継ぎ
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 2,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

唐津平盃　呼継ぎ桃山〜江戸時代前期高さ3.7㎝　口径11.4㎝古唐津の平盃です。向付として作られたものですが、小さく見込が一段窪んでおり、お酒をがしっかり注げるので平盃としました。釉薬はしっとり艷やかで、高台の削りは自然で土味ともに味わいがあり、古唐津の魅力を存分に楽しめます。縁に呼継ぎと銀直しがあります。他サイトでも出品しています。先に売約となった場合は何卒ご了承ください。#古唐津　#唐津平盃　#唐津盃　#酒器　#ぐい呑　#向付　#小皿　#骨董品　#アンティーク　#陶片　#呼継ぎ
http://narcologia.ru/goods/parenthesis167944.html
http://narcologia.ru/goods/providence516394.html
http://narcologia.ru/goods/smear388004.html
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