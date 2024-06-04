古唐津盃　唐津平盃　　唐津向付　呼継ぎ　桃山〜江戸前期　古唐津　陶片　金継ぎ

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唐津平盃 呼継ぎ桃山〜江戸時代前期高さ3.7㎝ 口径11.4㎝古唐津の平盃です。向付として作られたものですが、小さく見込が一段窪んでおり、お酒をがしっかり注げるので平盃としました。釉薬はしっとり艷やかで、高台の削りは自然で土味ともに味わいがあり、古唐津の魅力を存分に楽しめます。縁に呼継ぎと銀直しがあります。他サイトでも出品しています。先に売約となった場合は何卒ご了承ください。#古唐津 #唐津平盃 #唐津盃 #酒器 #ぐい呑 #向付 #小皿 #骨董品 #アンティーク #陶片 #呼継ぎ