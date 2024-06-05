Rane SeratoDJ SL2 セラート スクラッチライブ

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商品詳細
【商品】RANESL2本体USBケーブル※付属品は、写真に写っているものが全てとなります。状態中古品になりますので微細な擦れ傷はございます。写真のUSBケーブルを付属します。ご不要な方は教えて下さい。動作確認について…・起動、動作確認済み。・通常に使用できる状態です。コンディションは個人によって感覚が異なるため、心配な方や神経質な方、完璧な商品をご希望の方は、ご購入をお控えください。その他、ご不明点などがございましたらお気軽にご連絡下さい。
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