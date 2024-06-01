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※最終値下げ≠ME 落合希来里　直筆生写真中　コメあり
商品番号 S71910500842
商品名

※最終値下げ≠ME 落合希来里　直筆生写真中　コメあり
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,406 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フロアキラーの直筆コメありです開封後すぐにスリーブにしまいました。売ってしまいたいので値下げしました。これ以上は下げれません硬貨ケースに入れて防水加工をして発送致しますグッズ種類···生写真
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