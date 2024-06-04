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舞台 刀剣乱舞 感謝祭 アクスタ 【鶴丸国永】
商品番号 H98712603051
商品名

舞台 刀剣乱舞 感謝祭 アクスタ 【鶴丸国永】
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鶴丸国永の跪坐・軽装のセット売りです。未開封ですが、初期傷やスレ等あらかじめご了承のうえご購入ください。舞台刀剣乱舞刀ステ七周年感謝祭夢語刀宴會アクリルスタンドアクスタ染谷俊之
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