未開封 ポケモンカード デッキシールド ダイゴ\u0026メガメタグロス スリーブ

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新品未開封品です。値下げ交渉不可。即購入OK。外装に僅かな汚れと上部のビラにシワが入っていますが、中身のスリーブ自体は未使用の美品です。過度に状態を気にされる方や、完全備品をお求めの方はご購入をお控えください。トラブル防止のため、プレイ用とお考えください。また、価格設定は送料込みである点もご承知おきください。