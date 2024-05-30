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未開封 ポケモンカード デッキシールド ダイゴ\u0026メガメタグロス スリーブ
商品番号 W73015107568
商品名

未開封 ポケモンカード デッキシールド ダイゴ\u0026メガメタグロス スリーブ
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封品です。値下げ交渉不可。即購入OK。外装に僅かな汚れと上部のビラにシワが入っていますが、中身のスリーブ自体は未使用の美品です。過度に状態を気にされる方や、完全備品をお求めの方はご購入をお控えください。トラブル防止のため、プレイ用とお考えください。また、価格設定は送料込みである点もご承知おきください。
http://narcologia.ru/goods/insignificant792582.html
http://narcologia.ru/goods/providence255994.html
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