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商品詳細
・プルメリ sr・背面ボール部分に押し傷・裏面下、中央右に白欠け・裏面左、中央下に白欠け・他にも見落としのある可能性があるので、あくまでプレイ用でお願いします。・濡れ折れ防止を施して郵送します。
http://narcologia.ru/goods/stair89700.html
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