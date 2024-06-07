【最終値下げ】藤井風　\

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※※※最終値下げ※※※2019年に行われた藤井風ファーストライブのグッズです。①元袋(opp袋)は経年劣化のため交換して発送②製品の特性なのか白の方の背景に若干の黒ズミ？あり少人数キャパのライブだったので大変貴重なお品です。出品数も少なく、思い入れのある物なので、今のところお値下げは考えておりません。長期自宅保管品につき画像確認の上、ご理解・ご納得頂けた方のみお買い求め下さい。プチプチで包み、大切にお届けいたします。よろしくお願い致します☺︎#藤井風#kaze#fujiikaze人気ソロアーティスト···藤井風