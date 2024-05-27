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ポケモンカード　タッグボルト　ラティアス＆ラティオスgx hr 他４枚セット
商品番号 E16053049095
商品名

ポケモンカード　タッグボルト　ラティアス＆ラティオスgx hr 他４枚セット
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 3,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　タッグボルトボックスパックシングル···シングルレアリティ···HR、RR下記のカード開封確認のみ４点セットになります。▪️ラティアス＆ラティオスgxhr▪️ラティアス＆ラティオスgxrr▪️ゲンガー\u0026ミミッキュgxrr▪️ピカチュウ＆ゼクロムgxrr
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