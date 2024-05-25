ヤマハフルート　YFL-311 頭部管銀製

YAMAHAフルートモデル:YFL-311日本製楽器中古です音の確認をしましたが良かったです。HEAD銀製。Eメカ付きボディ銀メッキ仕上げキー銀メッキ仕上げタンポオッケーです。調整済みなのですぐ弾けます。^^クリーニング済み吹きやすいです。5-ポイント1-調整済みすぐ吹ける状態で送りいたします。2-クリーニングは細かくパーツを分けて個々丁寧に仕上げます。3-キー一つ一つにオイルを塗ってあります。4-不具合があるパーツは取り替えてあります。5-万が一キズやサビ、汚れ等がある場合は写真にアップします。(気になった細かい箇所など)写真を確認ください。ハードケース付き掃除棒付きフルートをご覧いただきありがとうございます。こちらは管楽器です。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。



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