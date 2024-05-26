TA32 煎茶道具 備前 手捻り宝瓶 在銘 春芳 泡瓶 急須 ...

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商品詳細
初心だし 備前宝瓶在銘春芳状態は注ぎ口ブラックライト反応あり本体後側窯ヒ跡 蓋色違いですが、合います。使用感ございます。状態は画像にてご確認下さい。サイズは画像にてお願いします。付属品：なし平日 10時～16時以外はログインができないため土日、祝日は対応できません。ご了承下さい。
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