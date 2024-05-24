Da-iCE カードケース 全員セット

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商品詳細
Da-iCEARENATOUR2023-SCENE-カードケース(全5種ランダム)全員セット※バラ売り不可※中身確認のため開封しています【サイズ】約103㎜×103㎜×2㎜厚【素材】合成皮革【原産国】中国 印刷：日本【重量】24g#Da-iCE#工藤大輝#花村想太#大野雄大#岩岡徹#和田颯
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