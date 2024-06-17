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メイドインアビス　nanacoカード付き　オルゴール
商品番号 G53202660750
商品名

メイドインアビス　nanacoカード付き　オルゴール
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。こちらは、nanacoカード(ナナチver)付きオルゴールになります。商品の状態はほぼ新品です。カードは未使用、包装袋の口だけ開いてますオルゴールも一度も使っていません。箱からも出してない状態で保存していました。素人保存のため神経質な方はご遠慮下さい。ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。#メイドインアビス
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