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フルート YAMAHA YFL-311 新品
商品番号 L95353620825
商品名

フルート YAMAHA YFL-311 新品
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 27,000 円
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商品詳細

【値下げしました】YAMAHAのフルートYFL-311です。・フルート本体・ハードケース・取扱説明書※保証書・ソフトカバーはありません。種類...フルート
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