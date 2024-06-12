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BBM 2023 カープ 栗林良吏 3枚限定スペシャル直筆サインカード
商品番号 M56545898590
商品名

BBM 2023 カープ 栗林良吏 3枚限定スペシャル直筆サインカード
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 13,719 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023BBM広島東洋カープスペシャル直筆サインカード20栗林良吏投手3枚限定クロス直筆サイン（1/3）2021年度セ・リーグ最優秀新人賞を受賞した広島東洋カープ栗林良吏投手の直筆サインカードになります。3枚限定のうち、大変貴重な1枚目（ファーストナンバー）でございます。1カートン（12ボックス（1ボックス18パック入り））を開けても出ないとされている大変貴重なカードです。開封後すぐ、UVカットのローダーに入れて暗所にて保管しております。カープファン、栗林投手のファンの方は是非！1点限りの早い者勝ちです！#カープ#広島カープ#広島東洋カープ#栗林良吏#鈴木誠也#前田健太#前田智徳#黒田博樹#エポック#BBM#プロ野球チップス#プロ野球#プロ野球カード#サインカード#直筆サインカード
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BBM 2023 カープ 栗林良吏 3枚限定スペシャル直筆サインカード
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