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商品詳細
パック開封後すぐにスリーブに入れております。状態は出品者から見ましても特に欠け等は見当たりません。一度写真を確認の上購入の方をお願い致します。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SAR
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