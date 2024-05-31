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陳情令　博君一肖　王一博肖戦　《博肖嘉年華》　啵比赞比シリーズグッズ
商品番号 K65783824513
商品名

陳情令　博君一肖　王一博肖戦　《博肖嘉年華》　啵比赞比シリーズグッズ
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

陳情令/博君一肖王一博肖戦《博肖嘉年華》啵比赞比シリーズグッズ絵師：木鬼さん博君一肖CPファンの中、大人気の木鬼先生が描いたキャラクター、啵比（一博）と赞比（肖戦）のシリーズグッズです。內容：アクリルスタンド×2（啵比と赞比各1）ゆらゆらアクリルスタンド×2（啵比と赞比各1）特典：A5ポストカード×1ミニカード×5（キラキラパール両面印刷仕様）★こちらの商品は絵師様本人発行の正規グッズです(◍•ᴗ•◍)♡期間限定販売なので、すでに完売でかなり入手困難。▷《博肖嘉年華》啵比赞比ALLINSETも出品していますので、是非チェックして見てくださいね^^新品未使用ですが、海外輸入品のため細かいことが気になる方はご遠慮ください。表面等傷だらけに見えますがアクスタの表裏、台座などに透明なフィルムがついております。そちらを剥がしていただくと綺麗になります。即購入OKです⭕*防水対策とプチプチ緩衝材で梱包して発送致します。wangyibo王一博ワン・イーボーxiaozhan肖戦肖战肖戰シャオ・ジャ
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